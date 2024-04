Ten wynik nie przynosi chluby gorzowskim szczypiornistom. Przegrali z uczniami

SMS ZPRP I KIELCE – BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. 28:14 (14:12)

Doświadczenie przegrało z szaleństwem młodości

Dla gości udany był tylko początek spotkania. W 9 min, wykorzystując trafienia obrotowego Dawida Pietrzkiewicza i prawoskrzydłowego Mateusza Wychowańca wygrywali 5:3. I na tym poprzestali. Pozostały okres do końca pierwszej połowy przegrali aż 7:11, bo nie potrafili zatrzymać dynamicznie atakujących środkiem Marcina Peplińskiego i Piotra Mielczarskiego , zaś po drugiej stronie boiska co chwilę przegrywali pojedynki z golkiperami gospodarzy – Maksymem Popieleckim i Danielem Drożdżem .

Po przerwie było jeszcze gorzej

Jeśli ktoś z sympatyków żółto-niebieskich oczekiwał, że po zmianie stron boiska zmieni się także obraz meczu, to srodze się zawiódł. Zdolni juniorzy z Kielc zupełnie odcięli od podań skrzydłowych Budimexu Stali, zagęścili środek obrony i niemal w każdej akcji zmuszali gorzowian do oddawania rzutów z nieprzygotowanych pozycji. A że sami – za sprawą wspomnianych rozgrywających, a także lewoskrzydłowego Kacpra Aksamita i kolejnego rozgrywającego Jacka Fajfera (znamy go z… miniżużlowych prób w Wawrowie) – nie mieli problemów ze zdobywaniem goli. Ich przewaga systematycznie więc rosła i kolejno wynosiła: 16:12 w 34, 19:14 w 39 oraz 24:18 w 51 min. Przyjezdni co chwilę gubili piłkę w ofensywnych akcjach, nie zdążali ustawić obrony, łapali głupie – na przykład za dyskusje arbitrami (Mateusz Ripa) wykluczenia z gry. Słowem: tragedia.