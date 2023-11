Dzień dobry! - komentarz Janusza Życzkowskiego

Co z inwestycjami? Nowy rząd bierze je wszystkie pod lupę. Także środki przyznane samorządom. Analizy przydatności potrwają długie lata. Cześć zadań już dziś można odłożyć na półkę, a dyskusję na ich temat załatwi krótka debata w telewizyjnym studio. Kilku ekspertów szybko i sprawnie wyjaśni wszelkie wątpliwości i pytania. Skoro już o nich mowa, to zakupy dla wojska też trzeba prześwietlić. Wcześniej jednak warto, by w popularnych wiadomościach wszystkich kanałow pojawiło się trochę przecieków o nieprawidłowościach, bo przecież to jasne, że były. Powie jeden zaufany żurnalista, reszta podchwyci i po kłopocie.

Kiedy już spacyfikuje się zapędy armii, przyjdzie czas na służbę zdrowia. Jak skrócić kolejki do lekarzy? Badania zaprzyjaźnionej sondażowni podpowiedzą rozwiązanie, a kolejne artykuły we wszystkich znaczących redakcjach załatwią sprawę. Obywatel uzna, że problem rozwiązano, a to że w istocie nic się nie zmieni, lub będzie jeszcze gorzej nie ma żadnego znaczenia. Przecież nikt znaczący i tak o tym nie powie, nie pokaże i nie napisze. Poza tym zawsze będzie można zrzucić winę na poprzedników.

Zastanawiacie się Państwo o czym właściwie jest ten felieton. To wizja rzeczywistości, która wkrótce może się ziścić. Jeśli politycy zabiorą się za media, doprowadzą do ograniczenia pluralizmu poglądów i wolności słowa. W świetle ich aktualnych zapowiedzi, to scenariusz jak najbardziej prawdopodobny. Czy ostatecznie zostanie zrealizowany. To kwestia drugorzędna. Dużo bardziej istotne jest to, co Państwo z takim stanem rzeczy zrobicie.