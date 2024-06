Falubaz Zielona Góra podejmie Stal Gorzów. To będą pierwsze takie derby w historii!

Derbowy mecz młodych drużyn Falubazu i Stali Gorzów rozpocznie się we wtorek 4 czerwca o 17.00. Będzie to historyczny, bo pierwszy pojedynek obu drużyn w ramach U24 Ekstraligi. Rozgrywki dla zawodników do lat 24 zostały zainaugurowane w sezonie 2024. W tym roku mamy ich trzecią edycję, a drużyna Falubazu – z racji tego, że przez poprzednie dwa sezony nie startowała w PGE Ekstralidze – dopiero w nich debiutuje. Stal natomiast jedzie w nich już trzeci sezon, a w 2023 była nawet zwycięzcą tych rozgrywek.