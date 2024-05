Festiwal "Na styku Kultur" w Lesznie Górnym z pięknym pożegnaniem Włodzimierza Czernisza! Nestor ze względu na zdrowie musi zwolnić tempo!

Pan Włodzimierz Czernisz urodził się w Gniewkowie koło Inowrocławia. W 1951 roku przyjechał do Szprotawy ze swoimi rodzicami. Ukończył studia muzyczne we Wrocławiu. Jego mama prowadziła zespół pieśni i tańca, zaś ojciec, góral czadecki grał na skrzypcach i cymbałach. Zamiłowanie do muzyki miał więc we krwi.