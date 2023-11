Foczki i morsy wskoczyły do jeziora Nierzym. Oni nie boją się zimnej wody! Zobacz zdjęcia

Morsowanie to radość i samo zdrowie. Woda była bardzo zimna, ale było fantastycznie! Morsowanie daje dużo radości i pozytywnie nastraja - mówi pan Michał. - Morsuję regularnie od kilku lat i dzięki temu jestem zdrowa. To też bardzo odmładza i jest najbardziej naturalnym kosmetykiem upiększającym. Oczywiście morsowanie bardzo zbliża ludzi i to oni robią ten klimat, ale czasami lubię też kameralnie z koleżanką pojechać i morsować w mniejszym gronie - dodaje pani Ewelina. - Jest to świetna forma aktywności i rekreacji w okresie zimowym, duże uderzenie adrenaliny, a o walorach zdrowotnych chyba nie muszę dużo mówić, bo one są fenomenalne - przekonuje pan Piotr Kucharski z klubu Morsy z Krainy Lodu Glinik.