Gdzie najszybciej zoperujesz zaćmę w Lubuskiem? W niektórych placówkach terminy są nawet za kilka dni!

Chorzy na zaćmę najpierw widzą świat jak przez zabrudzoną szybę, później wszystko to, na co patrzą, jest zamazane. Kolory tracą na intensywności, a poruszanie się nocą lub za dnia przy pełnym słońcu jest niemałym wyzwaniem. Chorobie tej towarzyszy także ból, a okulary nie spełniają tu swojej funkcji. Potrzebna jest operacja, która daje szanse na to, by widzieć, jak dawniej.