Anna i Natalia będą reprezentowały Lubuskie podczas wielkiego finału Miss Polski 2024

Natalia Chmurzyńska ze Starego Dworu

Natalia Chmurzyńska ma 20 lat i pochodzi z miejscowości Stary Dwór w województwie lubuskim. Studiuje położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jej największą pasją jest taniec- tańczy zawodowo już od 10-ciu lat, występując u boku największych gwiazd na największych scenach w Polsce. Jej ulubione style taneczne to współczesny i komercyjny. Taniec to dla niej forma wyrażania siebie, kiedy tańczy jest tylko skupiona na tym i cały świat przestaje wtedy istnieć. Pomocna, uśmiechnięta, pełna pasji, spontaniczna- tak Natalia samą siebie opisuje. Świetnie gra w państwa- miasta i jak mówi jest to jej tajna broń i ukryty talent. Jej wymarzona destynacja to Meksyk lub Rio de Janeiro.