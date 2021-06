Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 25.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat krośnieński

Bielów: działka nr 150. Osiecznica: stacja redukcyjna, działki nr 97/4/1, 423/17, 500/10, 520/2, 522/1, 536/1, 583/1, 626/4, 974/2; ul. Wilguckiego cała; ul. Słoneczna cała; ul. Strumykowa cała; ul. Szklana 3, 5; ul Polna cała, ul. Jana Pawła Drugiego cała; ul. Kościelna cała; ul. Nadrzeczna cała; ul. Leśna cała; ul. Szkolna cała; ul. Mickiewicza cała; ul. Sienkiewicza cała; ul. Jodłowa cała; ul. Słowackiego cała; ul. Krośnieńska cała; ul. Konopnickiej cała; ul. Sosnowa cała; ul. Sportowa cała, ul. Świerkowa cała.

25.06 od godz. 8:00 do 9:15

Sękowice: działka nr 210/2.

25.06 od godz. 8:15 do 14:15

Osiecznica: stacja redukcyjna; ul. Wilguckiego 23, działka nr 190/3, hydrofornia.

28.06 od godz. 8:30 do 20:30

powiat wschowski

miejscowości Głuchów 2b, 8, 9, 12 do 16, 18, 20, 34, działki 191/9, 210/21, 210/25, Kamienna 1 do 9

25.06 od godz. 9:00 do 14:00