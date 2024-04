Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.04

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Gubin ul. Generała Bema, ul. Generała Sikorskiego, ul. Jana Sobieskiego, ul. Kosynierów, ul. Koszarowa, ul. Morska, ul. Partyzantów, ul. Spokojna, ul. Traugutta, ul. Wyzwolenia. 24.04 od godz. 0:17 do 2:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Międzylesie: od 11 do 14 25.04 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Siecieborzyce: od 120 do 128 25.04 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowości Nowa Kopernia: od 17 do 34, działki 456, 553 25.04 od godz. 7:00 do 10:00

Pruszków: od 2 do 19. 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Pruszków: od 2 do 19. 24.04 od godz. 8:00 do 14:00

Bielów: ul. Akacjowa: 6, 8, od 27 do 31A , 38, 42, działki nr: 159/2, 324 (PS 48). 24.04 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Stanów: od 11 do 13A, 34, od 36 do 40, działki 212, 237/1 24.04 od godz. 8:30 do 14:30

Łagów: ul. Sulęcińska: 10, 15, działki nr. 7/12, 10/4. 24.04 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Stypułów: od 54 do 69A, 71, 71A 26.04 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Podbrzezie Dolne: ul. Główna 16A, 19, Zygmuntowska 16 24.04 od godz. 8:00 do 14:00

Żagań: ul. Leśna: 1, 3, ul Żelazna: 2C, od 3 do 19, 21, działki nr: 3107, 3124/1, 3131/4, /17. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Pruszków: cała wieś. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gola: ul. Nadbobrzańska: od 1 do 9, 11, ul. Okrężna: 1, 3, Świetlica.

25.04 od godz. 8:30 do 13:30

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Chrobrego 35 do 61 (nieparzyste), restauracja TK, oświetlenie drogowe

24.04 od godz. 8:00 do 10:00

miejscowości Zielona Góra ul. Ludowa 8b

26.04 od godz. 8:30 do 12:30

powiat żarski

Żarki Małe: cała wieś, Żarki Wielkie: ul. Kościelna: od 13 do 41, Wodociągi, boisko, działki nr: 45/3, 49/2, 65/1, 131, 559/1, ul. Wolności: od 1 do 10, działki nr: 451, 448, ul. Wyzwolenia: 28, 30, 32, 32A, ul. Zwycięstwa: 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40.

24.04 od godz. 8:30 do 13:00

Drzeniów: od 1 do 10, działka nr: 10/10, Grabów: 1, 2, 6, od 10 do 39, działki nr: 91, 91/3, 100, Nowa Rola: 21A - Gospodarstwo Rolne, działka nr: 231, Świbinki: Cała wieś.

25.04 od godz. 10:00 do 13:30