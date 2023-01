Gdzie w Gorzowie szukać lekarza w sylwestra i Nowy Rok?

Gorączka sylwestrowej nocy

Gorączka, oparzenie, złamanie albo ostry ból. Takie nieprzewidziane zdarzenia mogą się przytrafić się każdemu. Tym bardziej, że najbardziej imprezowa noc w roku sprzyja wielu urazom i wypadkom. Gdzie wtedy szukać pomocy?

Nieczynne poradnie i rejestracja

W tym czasie nieczynne będą poradnie specjalistyczne w gorzowskim szpitalu oraz rejestracja pacjentów. To oznacza, że nie umówimy się na przykład na długo odkładaną wizytę do laryngologa czy okulisty. Nie działa także szpitalne call center oraz administracja i inne jednostki, które zwykle nie pracują całą dobę. Nie odbierzemy też wyników badań, bo zamknięty będzie punkt, w którym są one wydawane. Nie oznacza to jednak, że w razie nagłego zdarzenia jesteśmy zdani sami na siebie.