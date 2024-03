Generał Tadeusz Buk ma swoją ekspozycję w żagańskiej Sali Tradycji Czarnej Dywizji. Szykuje się kolejna sztafeta pamięci zmarłego dowódcy

Bieg pamięci dowódcy

Sztafeta ze Spały - gdzie jest pochowany gen. Tadeusz Buk, do Żagania wyrusza co roku o 10 kwietnia o godz. 8.41. Po oficjalnej ceremonii i minucie ciszy na tamtejszym cmentarzu. Biegacze pokonują trasę ok. 400 km. Po drodze spotykają się z dziećmi i młodzieżą na trasie. Ideą sztafety jest nie tylko pamięć o generale Buku, ale również promocja zdrowego stylu życia oraz zachęta do wstępowania w szeregi żołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Wojskowi co roku do Żagania docierają 20-21 kwietnia, w dniu święta 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Podobnie będzie również w 2024 roku. Jak zdradza Tomasz Szczur, organizacja sztafety jest już mocno zaawansowana.