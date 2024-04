Do Żagania biegnie sztafeta im. gen. Tadeusza Buka, byłego dowódcy "Hetmańskiej Brygady", który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem

Do Żagania sztafeta dotrze w piątek 19 kwietnia 2024

W weekend żołnierze zbierali siły, aby w poniedziałek (15 kwietnia 2024) znów wyruszyć na trasę, liczącą ponad 400 km.

Pd drodze do uczestników sztafety zawsze dołączają chętni biegacze, którzy towarzyszą im przez część biegu.

Sztafeta zmierza do Żagania. Według planów przybiegnie do miasta w piątek 19 kwietnia, gdzie o godz. 10.00 jej przybycie przed koszary przy ul. Żarskiej rozpocznie święto 34. Brygady Kawalerii Pancernej.