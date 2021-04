Gorzów będzie robił niespodzianki na Międzynarodowy Rok Warzyw i Owoców

Międzynarodowy Rok Warzyw i Owoców został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska jest jednym z krajów, który do niego przystąpił. A Gorzów właśnie go zainaugurował w mieście. W piątek 30 kwietnia na ryneczku Jerzego rozdano z tej okazji kilkadziesiąt bukietów warzywno-owocowych oraz sałatek.

Niespodzianka raz w miesiącu

Akcje zachęcające do jedzenia warzyw i owoców mają odbywać się co kilka tygodni.

- Rynek jest tętniącym sercem społeczności. Będziemy zaskakiwać mieszkańców i organizować różnego rodzaju imprezy i niespodzianki. Deklarujemy, że będziemy to robić przynajmniej raz w miesiącu. Będziemy konsumować, gotować, próbować. Będziemy to robić w różnych częściach miasta. Przewidujemy gotowanie i częstowanie na różnego rodzaju skwerach, na osiedlach. Chcemy to robić z zaskoczenia - mówi Agata Dusińska, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego.

Wystarczy 400 g dziennie

- Często w swej diecie uciekamy się do fast foodów, a my chcemy wskazać drogę, że warzywa i owoce są bardzo łatwo dostępne i warto je spożywać. Około 400 gramów warzyw i owoców pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, choćby niwelując otyłość - mówi Paweł Cierach, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Jedne z niespodzianek mają być związane z truskawkami i szparagami.