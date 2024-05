Zmiana organizacji ruchu przy ulicy Bohaterów Getta w Żarach. Od najbliższego poniedziałku ul. Żagańska będzie dwukierunkowa

Szczególna ostrożność

Prosimy wszystkich użytkowników tej drogi o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowych znaków drogowych. Za utrudnienia i niedogodności, przepraszamy - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Żarach.

Najdroższy i nie ostatni remont

Przypomnijmy, że remont ulicy Bohaterów Getta, wraz z przyległymi do niej ulicami - Nadrzeczną, Pszenną, Żurawią, Zieloną i Kwiatowa, to najdroższa inwestycja drogowa w mieście od wielu lat. Ma kosztować ok. 24 miliony złotych. Realizacją zajmuje się firma Tandem. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. Zanim skończy się jeden remont, rozpocznie się kolejna duża przebudowa, tym razem ulicy Sportowej w Żarach.

