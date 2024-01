Gorzów i sąsiedzi piszą do rządu. Chcą elektryfikacji dwóch tras kolejowych

„Obecne problemy komunikacyjne na kolei w północnej części województwa lubuskiego znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie Lubuszan. Brak połączeń i duże opóźnienia pociągów, ich awarie uniemożliwiają dotarcie na czas do pracy i szkół. Dlatego za kluczowe wyzwania uważamy: modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 203 na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp. – Krzyż oraz elektryfikację linii komunikacyjnej, składającej się z linii kolejowych nr 367, 363, 368 i 415 z Gorzowa Wlkp. Strefa Ekonomiczna do Poznania przez Skwierzynę i Międzychód”. To tylko część stanowiska, jakie podczas środowej sesji 31 stycznia przyjęli gorzowscy radni. Zwracają się oni w nim do premiera Polski w sprawie działań zmierzających do elektryfikacji linii.