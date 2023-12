Gorzów już się nie wyludnia? Tyle osób jest zameldowanych w mieście

Liczbie mieszkańców przyglądamy się od kilku lat. Co roku na przełomie grudnia i stycznia prosimy urzędników o dane dotyczące liczby gorzowian na koniec danego roku. I dotychczas wychodziło z tych danych, że Gorzów tracił średnio około 2 tys. zameldowanych mieszkańców rocznie.

Tylu gorzowian ma meldunek

O dane poprosiliśmy także tym razem. Dostaliśmy je w piątek 29 grudnia już po zamknięciu systemu, który rejestruje meldunki mieszkańców. Owszem, przez ostatnie dwa dni starego roku może dojść w Gorzowie do narodzin i zgonów. Ostatnie dwa dni grudnia to w tym roku weekend i urząd będzie zamknięty. Liczba zameldowanych już się zatem nie zmieni. Co zatem można powiedzieć o wielkości ludności Gorzowa.