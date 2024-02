Gorzów ma już nową scenę, by powiedzieć: "Dobry wieczór!". Jest też nowy telebim

Scena, na której odbywały się ostatnie miejskie imprezy, ma już 20 lat. Jest mocno wyeksploatowana. A do tego ma jedynie 80 mkw. Miasto zdecydowało się więc kupić nową scenę. Udało się znaleźć firmę, która w grudniu za dostarczyła scenę za ponad 320 tys. zł. Nowa scena będzie o połowę większa od dotychczasowej, bo będzie miała 120 mkw. (10 x 12 metrów, o 2 m szersza i głębsza od starej). - Wtedy nie było możliwości, by ją zmontować. Teraz korzystamy więc z okienka pogodowego, by to zrobić – mówi dyrektor OSiR-u.

Telebim też nowy. Też przejdzie testy

Podczas tegorocznego cyklu Dobry Wieczór Gorzów będzie nie tylko nowa scena, ale także nowy telebim. On z kolei został kupiony za ponad 230 tys. zł, także został dostarczony przed końcem minionego roku i też będzie lada moment testowany. - Do Dobry Wieczór Gorzów mamy parę miesięcy, więc nie ma zagrożenia, że coś nie zagra – mówi nam Włodzimierz Rój.

Dobry Wieczór Gorzów to cykl, który zastąpił Dni Gorzowa. Pomysł na niego zrodził się podczas pandemii. Na tyle on się jednak spodobał, że został już na dłużej. W ramach cyklu co weekend – w sobotę i w niedzielę – odbywają się koncerty oraz spektakle. Dobry Wieczór Gorzów obejmuje najcieplejszy okres w roku. W zeszłym roku koncerty były od połowy czerwca do początku września. Każdy koncert gromadzi co najmniej kilkaset osób. Występy są darmowe.

