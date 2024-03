Gorzów obchodzi Dzień Pioniera. Dziś też do miasta przyjeżdżają mieszkańcy Wągrowca

Wągrowiec to miasto leżące na Pałukach. Gdy trwała jeszcze II wojna światowa, 27 marca 1945 grupa 42 mieszkańców tej miejscowości przyjechała pociągiem do niemieckiego wówczas miasta Landsberg an der Warthe, by tworzyć w nim polską administrację. Dzień później doszło do przejęcia władzy w mieście. A na pamiątkę tamtego wydarzenia - już w polskim Gorzowie - obchodzony jest teraz Dzień Pioniera. W czwartek 28 marca przed południem pod pomnikiem Pioniera spotkali się więc starsi gorzowianie i młodzi mieszkańcy Wągrowca.