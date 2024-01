Gorzów powitał Nowy Rok. Mieszkańcy wyszli na szczyt Schodów Donikąd

Popularności tej miejscówki w taki moment jak powitanie Nowego Roku nie ma się co dziwić. Szczyt Schodów Donikąd i znajdujący się tuż nad nimi punkt widokowy to jedno z lepszych (m.in. obok Kozaczej Góry) miejsc do oglądania panoramy Gorzowa. Widać stąd nie tylko ścisłe centrum, ale także okolice Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina oraz Zawarcie. Nic dziwnego, że już na pół godziny przed wybiciem nadejściem 2024 roku było tu kilkadziesiąt osób, a im bliżej północy, tym tłum gęstniał. Według naszych redakcyjnych szacunków mogło tu przyjść nawet prawie dwieście osób.