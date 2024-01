Tym żył Gorzów w 2023 roku! Dwanaście miesięcy w obiektywie

STYCZEŃ

2 stycznia

Na cmentarzu przy ul. Żwirowej odbył się pogrzeb Mariusza Zbanyszka, założyciela popularnego portalu Gorzów Wczoraj.

16 stycznia

Akademia im. Jakuba z Paradyża zyskało prawo do prowadzenia habilitacji na językoznawstwie, a na inżynierii mechanicznej i pedagogice – do prowadzenia studiów doktorskich (i także do habilitacji).

29 stycznia

W 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie uzbierano 327,5 tys. zł