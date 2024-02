Gorzów szuka chętnych do dalszego remontu wieży Białego Kościółka

Remont Białego Kościółka rozpoczął się na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku. Wtedy do zrobienia poszła elewacja ściany od strony ronda Zgody. Teraz do odnowienia i pomalowania mają pójść ściany z pozostałych trzech stron wieży. Miasto szuka właśnie wykonawcy tych prac. Robią to miejscy urzędnicy, bo formalnie to magistrat składał wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu. Beneficjentem jest jednak Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie, który prowadzi parafię pw. św. Stanisława Kostki i św. Antoniego Padewskiego.