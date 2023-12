Biały Kościółek znów będzie biały. Ruszył remont symbolu Gorzowa

- Konserwatorzy zabytków mówią, że jest 27 odcieni bieli. U nas będzie taka jaka jest już na przykościelnym klasztorze – mówi o. Krzysztof Gajewski, proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki. Właśnie ruszył remont należącego do niej Białego Kościółka. Obok katedry to druga najbardziej znana świątynia w mieście. Po raz ostatni elewacja została pomalowana niemal pół wieku temu, gdy w połowie lat 70. kościół zyskał aktualny wygląd. Przez pięć dekad biel zdążyła już jednak poszarzeć, a tynk z wieży zaczął odpadać. Remont był więc koniecznością.

Biały Kościółek ma już trzy wieki

Kilka miesięcy temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na remont świątyni 400 tys. zł, kolejne 2,1 mln zł parafia dostała z Polskiego Ładu. Kilka dni temu mogły więc już ruszyć prace. Od strony ronda Zgody stanęły rusztowania, które sięgają po taras, który jest poniżej „latarenki” zwieńczonej krzyżem. Zaczęto już także skuwać tynk z 41-metrowej. Widać już odsłonięte cegły, które mają już ponad sto lat. Kościół oddano w 1703, niecały wiek później dobudowano do niego wieżę, a ostatni remont przechodziła ona w 1912.

- Tynk zostanie skuty do tej wysokości, do której są ustawione rusztowania Te prace można robić nawet podczas mrozu – mówi nam o. Gajewski. Na razie tynk skuty jest w okolicach wejścia. Jeśli pogoda pozwoli, prace nad nową elewacją oraz jej pomalowaniem rozpoczną się jeszcze w grudniu.

- W przyszłym roku prace zostaną wykonane z trzech pozostałych stron wieży, a także w jej wnętrzu – mówi proboszcz Białego Kościółka. We wnętrzu samej świątyni przy okazji remontu nie będzie większych prac. Zakonserwowany zostanie jedynie drewniany sufit .

Remont też w klasztorze

Prace przy Białym Kościółku to kolejny etap zmian w kościelnych nieruchomościach. Przez ostatnie dwa lata remont przechodził zbudowany w latach 80. klasztor braci kapucynów, którzy prowadzą parafię. W trakcie prac wykonano termomodernizację. Wymieniono aż 178 okien, a na dachu klasztoru zamontowano 54 panele fotowoltaiczne.

Biały Kościółek to potoczna nazwa, która funkcjonuje zaledwie od kilkudziesięciu lat. Świątynia jest bowiem biała od 1930. - Zanim dobudowano wieżę, kościół miał typowo ceglany wygląd. Miał też czterospadowy dach – mówi proboszcz parafii prowadzonej przez franciszkanów. Inaczej wyglądało też wnętrze kościoła.

- Miejsce do przewodniczenia protestanckim nabożeństwom było od strony dzisiejszego parkingu. W miejscu, gdzie dziś jest ołtarz, była kiedyś zakrystia – mówi o. Gajewski.

Wiedziałeś, że to skrzyżowanie ma nazwę rondo Zgody?

Parafia prowadzona przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów do 1996 obejmowała sporą część Gorzowa (a także Wawrów i Czechów). Należał do niej także „czerwony kościół”, czyli świątynia przy ul. Warszawskiej. Ponad ćwierć wieku temu z parafii św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki wydzielono parafię Podwyższenia Krzyża Świętego, która obejmuje m.in. Dolinki i Janice. Dziś do Białego Kościółka należą osoby mieszkające m.in. na Widoku, pl. Staromiejskim czy wzdłuż ul. Walczaka. Parafia obejmuje teren zamieszkany przez 6 tys. osób. Biały Kościółek jest jednak chętnie odwiedzany przez gorzowian, nie tylko ze względu na swoje dogodne położenie, ale także m.in. na popołudniową mszę o 15.30.

