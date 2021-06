Gorzów. W autobusach i tramwajach będzie powrót do normalności, ale... w maseczkach

Po czwarte: zniesione zostaną limity dotyczące liczby przewożonych pasażerów. Teraz do autobusu lub tramwaju będzie mogła wejść liczba pasażerów odpowiadająca 100-procentowej pojemności pojazdu.

Po piąte: nie będzie już miejsce wyłączonych z użytkowania, a więc legalnie będzie można usiąść obok innego pasażera.

Po szóste: jeśli nie będzie działał automat do sprzedaży biletów, to bilet będzie można kupić u kierowcy.

Zmiany w autobusach i tramwajach nie oznaczają, że do autobusów będzie można wsiąść bez maseczki. W tej sprawie nic się nie zmienia. W dalszym ciągu przy przejazdach komunikacją miejską obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.