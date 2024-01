Gorzów wciąż mówi: "Chodźmy na spacer!". Kiedy będą przechadzki w tym roku?

Skąd taka nazwa na spacery? Bo każda z tegorocznych przechadzek w ramach akcji „ChodźMy na spacer” odbywać się będzie trzynastego dnia miesiąca. A będą to pierwsze tygodnie każdej z czterech pór roku.

Od zimy do jesieni

Spacery po Gorzowie pojawiły się w kalendarzu w 2021. I tak przypadły do gustu mieszkańcom, że w tym roku będzie ich czwarta edycja. Spacery cieszą się popularnością, bo uczestniczy w nich od kilkudziesięciu do ponad stu osób. Odbywają się one w zasadzie bez względu na pogodę. Ani razu nie został jednak odwołany jakikolwiek spacer.

