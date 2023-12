Gorzów wymienia alejki na skwerze Bauera. Dzieci będą miały bezpieczniej

- Wszystko zaczęło się od pomysłu jednego z radnych. Patryk Broszko zaproponował, by w tym miejscu wymienić ławki. My to zrobiliśmy, nowych ławek jest dwadzieścia sztuk. W ślad za wymianą ławek pojawił się też pomysł, by wymienić część ścieżek – mówi nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Co się zmieni na skwerze?

Ścieżki, które są wykonane z asfaltu, pozostaną. Zmienione zostaną natomiast ścieżki, które były zrobione z płyt. Są one w okolicy placu zabaw. Nowe ścieżki będą miały nawierzchnię z tworzywa mineralnego.

- Poprawi to bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw, ale pozwoli też na to, by ziemia wchłaniała więcej wody, co będzie z korzyścią dla roślin w parku – mówi rzecznik Ciepiela.