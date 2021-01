Gorzów. Złodzieje kradną puszki z pieniędzmi na cele charytatywne! Z piekarni zniknęła puszka WOŚP i puszka z pieniędzmi dla chorego Jasia

Przedsiębiorcy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez wystawianie puszek w swoich lokalach. Klienci co roku chętnie wrzucają do nich pieniądze. Niestety, okazuje się, że to też świetna okazja dla złodziei. Z gorzowskiej piekarni Luna przy ul. Hawelańskiej ktoś ukradł puszkę. Na szczęście wszystko nagrały kamery monitoringu. Nie wiadomo ile w środku było pieniędzy.

Kradzież puszki dla chorego Jasia

Zła passa tego dnia trwała w najlepsze, bowiem tego samego dnia w innej piekarni również doszło do kradzieży puszki, tym razem w lokalu Szypiórkowski z Jenina w hali Orbi przy ul. Marcinkowskiego w Gorzowie.

- Z naszego punktu, w hali ORBI ukradziono puszkę, do której zbieramy pieniądze na Jasia. Prosimy o pomoc w odnalezieniu złodzieja! Jeżeli ktoś był świadkiem zdarzenia, prosimy o kontakt z policją, zadzwonić na numer +48 887 056 664 lub napisać do nas na Facebooku. Jest to dla nas bardzo ważne, by uratować życie chłopca. Liczy się każda złotówka - czytamy we wpisie piekarni.