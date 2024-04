Święto żużla coraz bliżej. Grand Prix w Gorzowie za dwa miesiące

- Celowo mówiło się o pieniądzach dla Stali, by zwrócić na siebie uwagę. Nieliczni potrafili przyznać, że są to pieniądze nie dla klubu, a na organizację Speedway Grand Prix – mówi Waldemar Sadowski, prezes gorzowskiego klubu, po dyskusji o pieniądzach na te zawody.

Za ponad dwa miesiące, 29 czerwca, w Gorzowie będzie kolejna runda Grand Prix, a dzień wcześniej także finał SGP3. Jak idą przygotowania do tego święta żużla?

- Obecnie już nie ma dnia, w którym nie pojawiałby się temat organizacji Speedway Grand Prix. To są setki spraw do omówienia, od działań organizacyjnych po marketingowe. Cały czas sprzedajemy bilety, które rozchodzą się bardzo dobrze. Mamy już sponsora tytularnego, którym została gorzowska firma ISS. A im bliżej imprezy, tym prac będzie jeszcze więcej. W tygodniu poprzedzającym zawody w prace zaangażowanych będzie ponad sto osób. Trzeba zadbać o najmniejsze szczegóły, od takich drobiazgów jak woda czy wyżywienie dla kilkudziesięciu osób (które pracują w te dni w klubie po kilkanaście godzin) po sprawy bardzo poważne, jak zabezpieczenie imprezy masowej, którą jest Speedway Grand Prix.

Sama promocja naszego gorzowskiego wydarzenia nie ogranicza się do Gorzowa. Gorzowska runda jest promowana w innych miasta Polski m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku oraz, jak już kiedyś wspominałem, również w Niemczech. Jest tej pracy naprawdę dużo. Z efektu końcowego wszyscy muszą być zadowoleni, a i sportowo przyczynią się z pewnością do tego polscy reprezentanci.

Grand Prix to jedna z kilku coraz liczniejszych imprez w Gorzowie.

- Pocieszające jest to, że coraz więcej ludzi dostrzega, jak ważne to są wydarzenia dla naszego miasta i jego mieszkańców również w aspekcie promocji i aspekcie wymiernych korzyści ekonomicznych. Nasze miejskie wydarzenia w Arenie Gorzów, Wartownia, Dobry Wieczór Gorzów, ubiegłoroczne Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, wydarzenia na „Jancarzu” napędzają small biznes. Przypomnę że w ubiegłym roku przez stadion przewinęło się ponad 110 tys. kibiców. Restauratorzy w mieście zacierają ręce, tylko hotelarze mają mniej pracy, ponieważ cała gorzowska baza noclegowa w tym okresie już jest wyprzedana. Dlatego korzystając z okazji chciałbym podziękować odchodzącej już radzie miasta oraz Panu Prezydentowi Miasta, Panu Jackowi Wójcickiemu, który jak wiemy zostaje z nami na dłużej, za te ostatnie lata wspólnej pracy i wysiłków, jakie czynią dla mieszkańców, by ich życie w tym mieście było również atrakcyjne pod względem kultury i sportu.

Kilka dni temu przez media społecznościowe przetoczyła się dyskusja na temat wysokości kwoty, jaka idzie na Grand Prix, a część z komentujących zwracała nawet uwagę, że 2,5 mln zł jest to zbyt duże wsparcie klubu.

- Niepotrzebnie, być może niektóre wypowiedzi były wykorzystywane na potrzeby ostatnich dni kampanii wyborczej. Celowo mówiło się o pieniądzach dla Stali by zwrócić na siebie uwagę. Nieliczni potrafili przyznać, że są to pieniądze nie dla klubu, a na organizację Speedway Grand Prix. Dofinansowuje się wiele imprez w mieście i bardzo dobrze, ale innych organizatorów – nawet, jeśli są również różne opinie na ten temat - nie wskazuje się jako odbiorców pieniędzy, tylko dyskutuje się nad środkami na wydarzenie. Budżet miasta jest jak nasz domowy. Mimo tego, że wypadało by już odmalować korytarz czy pokój, to część dochodów trzeba przeznaczyć zawsze dla siebie a w szczególności dla naszych dzieci na wyjście do kina, teatru czy na mecz. Czytaj również:

