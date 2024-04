Gorzowska Nadwarciańska Dycha będzie w tym roku 16 czerwca

Gorzowska Nadwarciańska Dycha to bieg, w którym biorą udział zawodnicy z całej Polski. W tym roku ten największy bieg uliczny w mieście odbędzie się po raz dziewiąty.

Trasa biegu to – zgodnie z nazwą - 10 km. Są to dwie pięciokilometrowe pętle, które w większości przebiegają przez teren Zawarcia. Bieg rozpocznie się tradycyjnie na bulwarze zachodnim, biegacze biegną mostem Staromiejskim i ul. Fabryczną do stadionu żużlowego. Powrót ulicami Śląską, Wawrzyniaka, Przemysłową i Spichrzową do Wildomu. Początek biegu o godz. 9.30.