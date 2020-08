Gość Tygodnia Extra. W dzisiejszym programie odkryjemy Lubuskie na nowo!

Skarb to nie tylko skrzynia ze złotymi monetami. Cennym skarbem mogą być malownicze pejzaże, ruiny pałaców, czy chociażby tajemnicze przepisy kulinarne. To, co wartościowe, co potrafi oprzeć się czasowi, to snute przez ludzi opowieści, a także miejsca, które swoim pięknem potrafią oczarować każdego podróżnika.

Lubuszanie mają wielkie szczęście – w naszym regionie nie brakuje barwnych krajobrazów, a przede wszystkim ludzi, którzy dzięki swojej pasji i pracy, przyczyniają się do promocji naszego województwa, serwując np. potrawy przygotowane z lokalnych produktów. Turystyka kulinarna już od dobrych kilku lat robi na świecie furorę, ale w naszym regionie ma swój dodatkowy wymiar. Smakując bowiem potrawy, poznajemy dzieje ich twórców – mieszkańców naszego województwa.

Zapraszamy do obejrzenia programu Gość Tygodnia Extra, w którym wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, odkrywa piękno i prawdziwe skarby naszego regionu, a także podsumowuje projekt „Poznajemy Tradycyjne Lubuskie”, który „Gazeta Lubuska” stworzyła we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.