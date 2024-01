Gratka dla miłośników kolejnictwa! Filmowe wagony na dworcu PKP w Żaganiu!

- Wagony kiedyś stanowiły własność Polregio - wyjaśnia Sławomir Świniuch, maszynista i prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei OK1. - Wagony są okazjonalnie wykorzystywane do sesji zdjęciowych, a jakiś czas temu grały w filmie Rojst 97 w reżyserii Jana Holoubka.

S. Świniuch opowiada, że zdjęcia do filmu, z udziałem wagonów, były nagrywane na dworcu w Częstochowie. Sam brał w nich udział, chociaż go nie widać.

Zarówno wagony, jak i lokomotywa OK1 oraz sala ekspozycyjna w poczekalni dworca w Żaganiu stanowią zaczątek minimuzeum kolejnictwa.

Żagańskie stowarzyszenie OK1 dba o te eksponaty i stara się pozyskiwać nowe, między innymi z prywatnych zbiorów.