Hipokrates Lubuski 2023. Poznaliśmy medyków, którym najchętniej powierzamy nasze zdrowie. [GALERIA ZDJĘĆ]

„Hipokrates” organizowany przez „Gazetę Lubuską” to jeden z największych plebiscytów medycznych w Polsce. Kandydatów do nagrody nominowali Ci, którzy najlepiej znają medyków – ich pacjenci. To oni również wspierali medyków na kolejnych etapach plebiscytu. Podczas gali słowa podziękowania od medyków dla pacjentów oraz personelu medycznego padały bardzo często.

Jak przebiegał plebiscyt? Pierwszym etapem był etap nominacji. Później rozpoczęło się głosowanie. Laureatów w powiatach, a następnie w skali województwa poznaliśmy pod koniec października. Statuetki i nagrody zostały wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, która odbyła się 4 grudnia 2023 w Ostoi Chobienice.

Ostatnim akcentem plebiscytu będzie wielka ogólnopolska gala, która odbędzie się już w piątek, 8 grudnia w Sali Kolumnowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości główne nagrody odbiorą laureaci finału ogólnopolskiego plebiscytu. Nasze województwo reprezentować będą: Okulista Roku - Rafał Paczała (Oculistic Centrum Okulistyczne Klinika Paczała, Zielona Góra) i Pediatra Roku - Jarosław Kowalski (Centrum Medyczne Sulechowska, Zielona Góra).

Celem plebiscytu było wyróżnienie i nagrodzenie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów. Ta ocena jest oczywiście subiektywna i zależy od doświadczeń każdego z nas. Pozwala ona docenić medyków nie tylko za samo leczenie, lecz także za kulturę osobistą i podejście do pacjenta.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

_______________

_______________

Plebiscyt jest prowadzony pod patronatem

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia