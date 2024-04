Tak wyglądali zielonogórzanie 500 lat temu! Wyniki badań pochówku na średniowiecznym cmentarzu św. Jana w Zielonej Górze

Promocja dwóch książek o badaniach archeologicznych na cmentarzu św. Jana w Zielonej Górze

Pojawiły się teorie o.... wampirach

A przypomnijmy, w okolicy dzisiejszego placu Matejki znajdował się stok okazałego wzgórza. Najprawdopodobniej pierwsza osada. Tu też stanął kościół św. Jana Chrzciciela. I tu chowano także mieszkańców.

W 2020 roku pisaliśmy o odkryciu na dawnym cmentarzu: Dotarto do kompletnego pochówku. To wyjątkowo głęboka zbiorowa mogiła czworga ludzi, trójki dorosłych, prawdopodobnie dwóch mężczyzn i kobiety oraz dziecka. Szczątki dorosłych udało się odsłonić całkowicie i okazało się, że czaszki wszystkich złożono na piersiach i to „twarzami” w dół. Szkielety są ułożone tak, jakby zmarli się obejmowali. Nie wiadomo, czy były to rzeczywiście pożegnalne objęcia, czy też tak ułożyły się przypadkowo ręce po wrzuceniu zmarłych do grobu i przykryciu ich piaskiem.

Pojawiła się teoria o wampirach. Mieszkańcy średniowiecznej Europy stosowali przeróżne praktyki, które miały uchronić ich przed powrotem zmarłych z zaświatów. W tamtych czasach nie używano określeń „zombie”, czy „wampir”. Polacy, Słowianie mówili o nich „strzygonie”. Miały między innymi roznosić zarazę. Sposobem na nieproszonych gości z zaświatów miał być odpowiedni pochówek. Ściętą głowę układano między jego nogami, aby, wstając z trumny, nie był w stanie jej znaleźć.