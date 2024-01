Horoskop zdrowia. Miesiąc, w jakim się urodziłeś zdradza twoje choroby! Kto ma predyspozycje do nadciśnienia, a kto do nowotworów?

Naukowcy pokazują, że od miesiąca naszego urodzenia zależne może być to, z jakimi chorobami będziemy się zmagać. To, co my nazwaliśmy zdrowotnym horoskopem, jest tak naprawdę wynikiem naukowych analiz i statystyki, a ta nie kłamie.

Jakie wysuwają się wnioski? Dość ciekawe. Okazuje się bowiem, że są takie miesiące w roku, które nie wykazują korelacji z żadnymi chorobami, tzn., że urodzeni w tych miesiącach nie mają chorób dopasowanych do swoich dat urodzenia. Jednak kiedy jedni mogą się cieszyć, inni mają już powody do zmartwień. Analizując wiele przypadków, naukowcy wyodrębnili miesiące, w których rodzi się najwięcej osób cierpiących na ADHD albo niektóre nowotwory.

Urodzeni jesienią... cieszą się dłuższym życiem. Jak to możliwe?

W poniższej galerii podajemy miesiąc urodzenia i ryzyko występowania chorób. Jednak już teraz możemy dodać, że urodzeni jesienią żyją dłużej. Dlaczego? Dzieci urodzone w sezonach ciepłych były narażone na to, że ich matki chorować będą na rozmaite infekcje, będąc w ciąży w sezonie zimowym. To z kolei przekładać się ma na podatność na choroby sercowo - naczyniowe. Natomiast jeśli matka rodzi jesienią, niejako omija ten niebezpieczny infekcyjny sezon. Ponadto dzieci urodzone jesienią mają mniejsze skłonności do zapadania na rozmaite schorzenia kardiologiczne. Dzięki temu żyją dłużej.