Imprezy w marcu w Żarach. Będzie Nergal, Ania Wyszkoni, Jarmark Wielkanocny czy jubileusz sekcji flamenco. Czyli będzie się działo!

W marcu, jak w garncu - stare porzekadło ludowe mówi, że w tym miesiącu możemy spodziewać się ciepła. To okazja do spacerów, ale nie tylko. W Żarach zaplanowano sporo imprez. Do miasta przyjedzie Nergal, Ania Wyszkoni, będziemy świętować jubileusz piętnastolecia sekcji flamenco w Żarskim Domu Kultury. Po prostu - będzie się działo!

7 marca, KABARET MAŁŻEŃSKI w programie "Ich Troje", godz. 17:00, sala widowiskowa Luna, ul. Okrzei 35, bilety: 50zł dostępne w SWA oraz Bilety

9 marca - otwarcie wystawy "PASJE 2024" godz. 12:00, Salon Wystaw Artystycznych im. Jana Stanisława Antosza pl. Rynek 17 wstęp wolny

16 marca - Koncert z okazji 15-lecia grupy tanecznej "Flamenco" JAK PTAKI, godz. 17:00 • sala widowiskowa Luna, ul. Okrzei 35, wstęp wolny

17 marca - LUBUSKIE WITA WIOSNĘ koncert Anny Wyszkoni, godz. 18:00 • sala szkoły podstawowej nr 5 ul. Okrzei 19 • Darmowe karty wstępu do odbioru w SWA pl. Rynek 17 (już nie ma ani jednej karty!)

24 marca - Adam Darski zwany Nergalem i jego koncert ME AND THAT MAN koncert • 24.03.24 • godz. 18:00 • sala widowiskowa Luna, ul. Okrzei 35 • bilety: 125 zł dostępne w SWA