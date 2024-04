Wracają imprezy plenerowe w Lubuskiem i czeka nas sporo koncertów. Krosny Trio, Bukartyk z Ajagore, Skolim, Samotny Zachód w teatrze

WSCHOWA

W niedzielę (28.04) o godz. 16, w przededniu 440. rocznicy urodzin Melchiora Teschnera, w kościele pw. św. Jerzego w Przyczynie Górnej odbędzie się koncert chóralny zespołu „Cantus”. To właśnie w tej świątyni przez ponad 20 lat pełni posługę jako pastor, urodzony we Wschowie kompozytor i kaznodzieja. Teschner uczęszczał do gimnazjum w Zittau w Saksonii i uczył się pod kierunkiem Johanna Klee. W 1602 roku rozpoczął studia z teorii muzyki, filozofii i teologii u Bartholomäusa Gesiusa na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Był autorem muzyki kilku hymnów religijnych jak: „Uwielbienie Ciebie, Baranku” czy „Ty, który pojawiłeś się dla zbawienia” - z 1613 roku. Koncert zostanie poprzedzony wspólną modlitwą ekumeniczną. Zabrzmią utwory skomponowanych przez tego wschowskiego kompozytora. Koncert zostanie ponadto wzbogacony o prelekcję Soni Rzepki - doktorantki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, znawczyni i badaczki życiorysu Teschnera. Na koncert oraz prelekcję wstęp wolny.