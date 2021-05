Interwencja zielonogórskiej policji na deptaku w biały dzień. Zatrzymany mężczyzna próbował ucieczki

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Interwencja policji na deptaku w biały dzień. Zatrzymany mężczyzna próbował ucieczki

Poszukiwany mężczyzna próbował uniknąć zatrzymania i wyrwać się policjantom. Został zakuty w kajdanki i przewieziony do aresztu.



W piątek, 21 maja, policjanci patrolujący ulice Zielonej Góry rozpoznali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. - Zaprosili go do radiowozu, gdzie został wylegitymowany. Mężczyzna miał być przewieziony do policyjnego aresztu - wyjaśnia podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik prasowy zielonogórskiej policji. – W pewnym momencie zaczął się szarpać i próbował uciec. Funkcjonariusze poprosili o wsparcie – dodaje.



Niedoszły uciekinier został zakuty w kajdanki i przewieziony do aresztu. Okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary 20 dni pozbawienia wolności.



Wideo: Najpierw sklep, potem lodziarnia – policjanci z Zielonej Góry zatrzymali 32-letniego włamywacza. Nagranie z monitoringu





