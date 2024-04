IV liga: Lubuszanin z nowym trenerem, ale ze starymi wynikami. Przerwana passa Meprozetu

Lider wygrał w Jasieniu

Przerwana passa Meprozetu

Nowa miotła jeszcze nie przyniosła zwycięstwa

Na początku wiosny Lubuszanin Drezdenko spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Przed 23. kolejką doszło do zmiany trenera – po rezygnacji Pawła Posmyka stery przejął Bartosz Majchrzak. Pierwszy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca nie przyniósł jednak zwycięstwa. Co prawda tuż po przerwie meczu w Nietkowie Lubuszanin objął prowadzenie po golu Marcina Celejewskiego, ale w 73 minucie Odra wyrównała. Dokonał tego Paweł Koseski, sprawiając tym samym, że mecz zakończył się remisem 1:1. Zespół z Drezdenka traci już sześć punktów do liderującej Polonii.

Dąb wygrał domowy mecz, ale nie na swoim stadionie

Sprotavia zwycięska w Żarach

Sporo działo się w meczu Promienia Żary z Z.U. Zachód Sprotavią Szprotawa. W pierwszej połowie goście zdobyli dwa bliźniacze gole – po dośrodkowaniach z rzutu rożnego piłka po prostu wkręciła się do bramki gospodarzy. Pierwsze z trafień zostało zapisane wykonującemu stały fragment gry Adrianowi Weryszce, a drugie było golem samobójczym. W 60 minucie prowadzący szprotawianie stracili jednak swojego bramkarza Adriana Salę, który obejrzał czerwoną kartkę. Niedługo później Promień zdobył gola wyrównującego, którego strzelił Krzysztof Wiliński. Ostatecznie jednak osłabiona Sprotavia nie wypuściła zwycięstwa z rąk, a wręcz przeciwnie – w samej końcówce pojedynku dwa gole Leszka Jagodzińskiego zamknęły mecz wynikiem 4:1. Co ciekawe, oba zespoły kończyły mecz w dziesiątkę, gdyż w doliczonym czasie gry drugą żółtą kartką upomniany został Dennis Rynkiewicz.

Spójnia wróciła do gry

Dwukrotnie czerwonej kartki użył również arbiter meczu Spójni Ośno Lubuskie z Syreną Zbąszynek. W pierwszej połowie goście w odstępie minuty zdobyli dwa gole, dzięki którym prowadzili 2:0. W 48 minucie drugą żółtą kartkę obejrzał jednak Patryk Lewandowski i od teraz Syrena musiała sobie radzić w osłabieniu. To sprawiło, że Spójnia – niemal równie szybko – doprowadziła do remisu 2:2 po golach Adriana Paradowskiego i Marka Buszczaka. Niedługo później ośnianie… sami stracili Ruslana Boichuka, który musiał udać się do szatni po niespełna 20 minutach od wejścia na boisko. Wynik remisowy utrzymał się już do końcowego gwizdka.