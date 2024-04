Dwóch rannych, żadnego zabitego. Piłkarze Warty Gorzów i rezerw Śląska Wrocław nie zrobili sobie krzywdy

ASTROENERGY WARTA GORZÓW WLKP. – ŚLĄSK II WROCŁAW 0:0

Wszyscy potrzebowali punktów

Kibice z zainteresowaniem spoglądali na skład gości. Znany jeszcze z jesiennych występów w Stilonie Gorzów Michał Milewski usiadł na ławce rezerwowych, za to w pierwszym składzie wojskowych pojawił się turecki internacjonał, 30-letni Burak Ince , mający za sobą wiele występów na ekstraklasowych boiskach w barwach pierwszej drużyny Śląska. Jak się potem okazało, zagrał rolę… czarnego charakteru. Ale po kolei.

Do przerwy kibice... tylko ziewali

O pierwszej połowie trudno napisać coś konkretniejszego poza tym, że się odbyła. Przyjezdni dłużej operowali piłką, lecz najczęściej w poprzek boiska. A schowani za podwójną gardą gospodarze byli szczęśliwi, że nie muszą co chwilę przeżywać trudnych chwil pod własną bramką. Fakty są następujące: sędzia odgwizdał łącznie osiem fauli, jednego spalonego i cztery razy nakazał wybijanie rzutów rożnych. Z sześciu prób strzałów w wykonaniu piłkarzy obydwu zespołów ani jeden nie okazał się celny. Słowem: nudy na pudy.

Same nieszczęścia piłkarzy Warty Gorzów. Czerwona kartka i cztery stracone gole

Warta ruszyła odważniej

Po zmianie stron boiska było już trochę lepiej. Warciarze najwyraźniej doszli do wniosku, że nie taki rywal straszny, jak go malowali przed spotkaniem i ruszyli do śmiałych ataków. Inicjowali je głównie aktywni na prawym skrzydle Igor Lewandowski i Krystian Rybicki. Ciekawie było pod wrocławską „klatą” po upływie pierwszego kwadransa. W 63 min golkiper gości Mateusz Górski wygrał pojedynek bark w bark z Rybickim (gospodarze niesłusznie domagali się karnego), w 64 min wreszcie celnie uderzył z półobrotu z 16 metrów Adrian Bielawski, a w 65 min Rybicki główkował minimalnie niecelnie po centrze „Lewego” z rzutu wolnego.