Jak tak można?! W Świebodzinie śmietniki na odpady wielkogabarytowe zapełnili oponami. Winowajcy grozi mandat

Wszystko wskazuje na to, że odpady podrzucone do śmietników, przede wszystkim opony, pochodzą z warsztatu samochodowego.

- Niestety, opony to nie są odpady wielkogabarytowe. Trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, dopóki my, jako społeczeństwo, sami nie będziemy piętnować takich rzeczy, to nawet całodobowy patrol straży miejskiej tu nie pomoże. A kiedy rozmawialiśmy z mieszkańcami, to wszyscy milczeli jak groby - załamuje ręce burmistrz Świebodzina, Tomasz Sielicki.

Winowajcy grozi mandat

Wielu mieszkańców też nie kryje oburzenia. Śmietniki w tej części miasta zostały zapełnione, wobec czego pozostali już nie mają gdzie wyrzucić odpadów przeznaczonych do tego rodzaju zbiórki.