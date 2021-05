Jarmark w Zielonej Górze Suchej dla chorej Ani z Zielonego Wzgórza. Udało się uzbierać prawie 32 tysiące złotych!

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Jarmark w Suchej dla chorej Ani z Zielonego Wzgórza. Akcję wsparło mnóstwo ludzi

Malutką Anię z Zielonego Wzgórze może uratować kosztowna terapia genowa. Czas nagli, a brakuje jeszcze ok. 2 mln zł. W ten weekend odbyły się kolejne imprezy charytatywne na rzecz dziewczynki. W sobotę zbierano pieniądze w Lubuskim Centrum Winiarstwa, a niedzielę do akcji dołączyli mieszkańcy Suchej.



Trwa wielka zbiórka na leczenie malutkiej Ani, która cierpi na SMA. Na terapię genową i rehabilitację potrzeba ogromnej kwoty, bo aż 9 mln zł. Do celu jest coraz bliżej, ale trzeba uzbierać jeszcze ok. 2 mln zł. W pomoc dla dziewczynki angażuje się mnóstwo osób i organizacji.



W niedzielę, 23 maja, w Zielonej Górze Suchej, odbył się wielka wyprzedaż fantów, które podarowali mieszkańcy, firmy i organizacje. Przygotowanie trwały od kilku dni. Organizatorzy zbiórki zostali zaskoczeni ogromną ilością rzeczy przekazanych na wyprzedaż. Z ciekawostek można wymienić: kurs nauki jazdy, przelot samolotem, przegląd samochodu, rękodzieło, a nawet pelargonie i jaja, które zniosły miejscowe kury.



Niedzielna impreza miała charakter rodzinnego festynu. Na dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. dmuchańce i wata cukrowa. Niespodzianki przygotowali też strażacy z miejscowej OSP, a na boisku odbył się piłkarski turniej.



Dzięki akcji udało się uzbierać aż 31 689,80 zł.



Pieniądze można wpłacić także na konto



Pieniądze można wpłacać za pośrednictwem portalu www.siepomaga.pl/ania. Warto też zajrzeć na stronę LICYTACJE DLA ANI Z SMA.



Wideo: Ratujmy małą Anię