Stanisław Chomski przedłużył kontrakt ze Stalą Gorzów

„Nie wyobrażacie sobie Stali Gorzów bez Stanisława Chomskiego? My też. Zarząd Stali Gorzów uzgodnił porozumienie, na mocy którego co najmniej do końca sezonu 2025 Stanisław Chomski będzie dalej trenował drużynę ebut.pl Stali Gorzów. Nowe porozumienie obejmuje kontrakt trenerski na sezon 2025” – poinformował we wtorek 30 kwietnia gorzowski klub.