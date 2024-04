„Jezioro” w śródmieściu Gorzowa to efekt parkowania i dojeżdżania do kamienic?

Radny Synowiec: - To "trzeci świat"

Na swoją interpelację niedawno dostał odpowiedź. Wynika z niej, że za taki stan rzeczy odpowiedzialni są głównie mieszkańcy.

„Miasto sukcesywnie podejmuje działania mające na celu polepszenie warunków mieszkalnych kwartałów. Jednym z takich działań był projekt Mieszkać Lepiej prowadzony przez miasto. Dotyczył on podwórek Nowego Miasta, w ramach którego wspólnoty mieszkaniowe mogły ubiegać się między innymi o środki na dofinansowanie kosztów przebudowy i urządzania podwórek. Oferta została skierowana do wszystkich wspólnot z obszaru rewitalizacji. Niestety, wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w interpelacji, nie były zainteresowane udziałem w projekcie” – odpisał radnemu wiceprezydent Jacek Szymankiewicz. Dodał przy tym, że stan nawierzchni – czyli wgłębienie, w którym gromadzi się deszczówka – to wynik korzystania z wjazdu, by zaparkować na terenie kwartału klub dojechać do poszczególnych kamienic.