Lubuska Majówka. Po kilka imprez dziennie w różnych miejscowościach w okolicy. Zobacz, ile się dzieje i gdzie się wybrać

KROSNO ODRZAŃSKIE

W środę (1.05), w 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, sporo aktywności będzie związanych właśnie z tym jubileuszem. W Krośnie Odrzańskim o godz. 10 rozpocznie się wędrówka znakowanymi pieszymi szlakami turystycznymi okolic miasta nad Odrą pod hasłem „Dwadzieścia tysięcy kroków na 20-lecie Polski w UE”. Całość zakończy się ogniskiem nad Jeziorem Łochowickim. Władze miasta, w ten oryginalny sposób, chcą zachęcić mieszkańców do aktywności fizycznej i poznawania najbliższej okolicy. Przed Zamkiem Piastowskim o godz. 12, rozpocznie się Festiwal Baniek Mydlanych.

SULECHÓW

ŁĘKNICA

KOLESIN

ŻAGAŃ

Żagański Pałac Kultury zaprasza na festiwal smaków świata, dmuchańców i karuzel. W jego ramach oraz żagańskiej majówki, odbędą się m.in.: zwiedzanie z przewodnikiem (w określonych godzinach), warsztaty bachaty a następnie - tanga argentyńskiego, a o godz. 20 na milonga dla potrafiących tańczyć tango. Z kolei Muzeum Obozów Jenieckich zachęca do udziału w nocnym zwiedzaniu z przewodnikiem, które rozpocznie się o godz. 20.

ŻARY

W Żarach, pierwszy dzień maja warto będzie spędzić w parku miejskim. Już o godz. 14 rozpoczną się tam warsztaty literacko-plastyczne „Bajkowy pociąg po Europie” prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Sporo działań zapewni także Teatr Katarynka, zaś w godz. 16-19 grupa „Retro Lubuskie” pokaże zabytkowe auto i rowery oraz opowie o historii motoryzacji, a koło sceny pojawią się rekonstruktorzy w strojach retro. O godz. 18 rozpocznie się koncert zespołu „Retro Hobby Band” (wraz z potańcówką) o 20 – koncert zespołu „Golden Hits of Queen”, zaś o 21.30 – spektakl ogniowo – pirotechniczny. 3 maja, o godz. 17 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP - Halina Frąckowiak wraz z kwartetem smyczkowym, wykonają koncert papieski.

ZIELONA GÓRA

Hej na wino do piwnicy

Od 1 do 4 maja w Zielonej Górze i okolicach, odbywać się będzie ponadto IV. Lubuski Festiwal Piwnic i Winnic. W akcji weźmie udział około 30 lubuskich winnic, które będą przyjmować swoich gości w zabytkowych piwnicach (wejście za darmo zaś ewentualne degustacje wina są odpłatne).

ZIELONA GÓRA-OCHLA

ZIELONA GÓRA-ZATONIE

W czwartek (2.05) w Parku Książęcym, Zielonogórski Ośrodek Kultury, zorganizował taneczno-muzyczne popołudnie. O godz. 16 odbędzie się lekcja tańca, podczas której instruktorzy pokażą i nauczą, jak prawidłowo podejść do narodowego tańca - poloneza. Z kolei o 17.30, zespół "Arte dei suonatori" da koncert muzyki kameralnej.

Na gości czekać będzie prawdziwa paleta doznań, zaczynając od lekcji wiązania krawatów Sławka Kozłowskiego i możliwości zapoznania się z jego kolekcją krawatów, po spotkanie z ekipą Retro Lubuskie w niesamowitych strojach prosto z epoki. Będzie można także zobaczyć oryginalne nakrycia głowy, fascynatory modystki Barbary Miedzińskiej-Cienki. Fani vintage’u będą mieli w czym przebierać do pamiątkowych zdjęć z pikniku w Zatoniu. Nie zabraknie też emocji dla miłośników sportowych przeżyć! Uczniowski Klub Sportowy Akrobatyki Sportowej z Zielonej Góry przygotuje pokaz akrobacji, który zapewni dawkę adrenaliny i zapierające dech w piersiach wyczyny. Dla najmłodszych Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” planuje pokazy modeli pływających i latających. Warto też odwiedzić warsztaty artystyczne z koszyka, gdzie każdy będzie mógł wykazać się swoją wyobraźnią i kreatywnością. Na zakończenie wydarzenia dla wszystkich tych, którzy lubią filmowe seanse, przygotowano specjalny pokaz – kino w pałacu, gdzie będzie można obejrzeć film „Piętro wyżej”, w którym Eugeniusz Bodo „umówi się z nią na dziewiątą…”.

DRZONÓW

Lubuskie Muzeum Woskowe zaprasza do odwiedzin w długi weekend majowy. W dniach od 01 do 03 maja, pojawią się tam dodatkowe atrakcje m.in. pokazy sprzętu wojskowego, możliwość zwiedzania wnętrz eksponatów, wojskowa grochówka. Rodziny z dziećmi mogą odwiedzić ponadto Piknik Modelarski (2 maja). Jest on organizowany po raz pierwszy w tym muzeum. Piknik jest organizowany przy udziale wolontariuszy, wśród których nie brakuje pasjonatów właśnie modelarstwa. Wstępy płatne.