Kawalerki na sprzedaż w Żarach. Zobaczcie zdjęcia, ceny i metraż najmniejszych mieszkań w mieście

Kawalerka w Żarach na sprzedaż? Ceny za metr kwadratowy to ok. 5 tysięcy, a nawet 6 tys. 500 złotych. Wiele zależy od standardu wykończenia, wyposażenia, czy lokalizacji. W Żarach nie ma zbyt wielu ofert mieszkań jednopokojowych. Tego rodzaju nieruchomości cieszą się dużym powodzeniem, kupują je chętnie młode pary, którym na początku nie zależy na dużym metrażu. To często atrakcyjny kąsek dla osób, które mieszkania traktują, jak inwestycję, z myślą o późniejszym wynajmie.