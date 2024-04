Kierowca uderzył w drzewo. Poważny wypadek pomiędzy Świerkocinem a Pyrzanami

Dwie osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło na drodze łączącej Świerkocin i Pyrzany. Około godz. 18.20 kierowca osobowego auta z nieustalonych jeszcze przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Samochodem podróżowały dwie osoby. Obie odniosły powazne obrażenia. Nieprzytomnego kierowcę z pojazdu uwolnili strażacy, którzy musieli ciąć karoserię. Został on przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z kolei pasażer został przewieziony do lecznicy przez karetkę pogotowia.

Na miejsce zostało zadysponowanych kilka oddziałów straży pożarnej. Przyjechali też policjanci, którzy zabezpieczają ślady, sporządzają dokumentację wypadku i ustalają przebieg i przyczynę zdarzenia.