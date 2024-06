Kilka tysięcy osób bawiło się w sobotę podczas Święta Gminy w Cybince!

Nie zabrakło gwiazd estrady. Starsi uczestnicy chętnie wysłuchali piosenek Krystyny Giżowskiej oraz wrócili wspomnieniami do lat 60., o co zadbał zespół Żuki, śpiewając największe przeboje brytyjskiej grupy The Beatles. Gwiazdami imprezy byli: Miły Pan oraz Skolim i WONERS.

- Co roku Staramy się naszym mieszkańcom zapewnić rozrywkę i zorganizować zabawę otwierającą tak naprawdę sezon letni. Cieszę się że w tym roku odwiedziło nas tak wiele osób. Tym razem połączyliśmy wydarzenie z Dniem Dziecka i widać, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę - mówił burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk.