Klimatyczna mała restauracyjka ,,Zorbas’’ w Międzyrzeczu to już przeszłość. Właściciele, Grek Teo i jego żona Małgorzata, wracają pod Olimp

Kiedy w latach 90. pani Małgorzata z Międzyrzecza wyjechała na wakacje do Grecji, nie miała pojęcia, jak bardzo ta podróż zaważy na jej losach. – Zakochałam się w tym kraju i podjęłam pracę przewodnika turystycznego – wspomina. – Grecja to nie tylko krajobrazy, kultura, ale przede wszystkim ludzie. Cudowni, niezwracający uwagi na kariery czy pieniądze. Potrafiący wydać ostatnie euro na kawę w gronie przyjaciół.

Początki nie były łatwe. – Międzyrzeczanie są bardzo zachowawczy, więc nie było łatwo ich przekonać do greckiej kuchni – mówi Gosia. – Początkowo nie wierzono, że gotuje u nas prawdziwy Grek.

W niedzielę na swój ostatni posiłek w Zorbie nieco się spóźnili, więc Małgorzata z Teo specjalnie dla nich otworzyli ostatni raz swą kultową knajpeczkę. Tym bardziej że międzychodzianie przybyli ze swą córeczką Julą, no a dziecko z gościnnej Ziemi Lubuskiej głodne do Wielkopolski wracać nie powinno.

Szybko jednak knajpeczka wrosła w pejzaż miasta. Olbrzymia w tym zasługa Teo. Ten prawdziwy mistrz kuchni swymi prostymi, zdrowymi, niewyszukanymi potrawami, opartymi na świeżych sezonowych warzywach, grillowanym mięsie i oliwie z oliwek, podbił podniebienia międzyrzeczan, a później także mieszkańców okolicznych miejscowości. – Podstawą potraw były produkty oryginalne, greckie, no i oliwa z oliwek…

Dziesięć lat. Szmat czasu. – Różne względy zaważyły na naszej decyzji o zamknięciu restauracji – mówi Małgorzata. – Powiem jedno, otóż przez dziesięć lat przez siedem dni w tygodniu we dwoje, czasami tylko korzystając sezonowo z pomocy, prowadziliśmy ,,Zorbas’’. To mówi wszystko. Daliśmy z siebie wszystko. Teraz chcemy wrócić do Grecji i odpocząć.