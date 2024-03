Gruszka czy pietruszka? Czym będziemy się zajadać na Nocnym Szlaku Kulinarnym w Gorzowie?

To najsmaczniejsza impreza w mieście

To będzie kolejna okazja, by odkryć nowe smaki, spotkać pasjonatów kuchni i delektować się wyjątkowymi potrawami - zachęcają organizatorzy imprezy.

Nocny Szlak Kulinarny to impreza, która odbywa się od kilku lat i zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki niej gorzowianie mogą liczyć na wyjątkowe kulinarne odkrycia i smakowe przeżycia. Tegoroczne przedsięwzięcie pierwotnie zaplanowano na początek września, ale organizatorzy poinformowali właśnie o zmianie tego terminu. Pysznych dań serwowanych przez knajpy i restauracje będzie można skosztować w ostatni weekend sierpnia.

Pyszna gruszka czy zdrowa pietruszka?

Dwudziestego pierwszego marca ruszyło głosowanie na produkt, który będzie bohaterem Nocnego Szlaku Kulinarnego. Co roku zmienia się bowiem motyw przewodni potraw przygotowywanych przez gorzowskich restauratorów. W pierwszej edycji trzeba było zrobić danie z użyciem miodu, w drugiej bazą był ziemniak, a w trzeciej szparagi. Tym razem do wyboru jest soczysta gruszka oraz aromatyczna pietruszka.

Tylko wasze głosy zadecydują, który z tych składników nada smak w daniach degustacyjnych podczas tegorocznej imprezy i nad czym już wkrótce będą rozmyślać gorzowscy kucharze - dodają.

Głosowanie na produkt, który będzie podstawą do zrobienia dań czy deserów podczas najbliższego szlaku kulinarnego trwa do dwunastego kwietnia. Do tej pory zagłosowało już czterysta osób. Zdecydowanie prowadzi gruszka, którą poparło ponad dwieście osiemdziesiąt osób. Za aromatyczną pietruszką opowiedziało się natomiast ponad stu dziesięciu mieszkańców. Aby oddać swój głos na wybrany produkt należy wejść na facebookowy profil Nocnego Szlaku Kulinarnego, a następnie pod postem dotyczącym głosowania kliknąć: