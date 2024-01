Kolęda w Żarach. Jak zamówić wizytę duszpasterską w żarskich parafiach? Można to załatwić nawet online

Kiedy ksiądz chodzi po kolędzie? To w styczniu jedno z najczęściej zadawanych pytań w polskich domach. Każda parafia ma swój harmonogram, który jest udostępniany na profilach facebookowych oraz stronach internetowych. W czasie pandemii kolędy nie było praktycznie wcale, a po pandemii przyszedł zwyczaj zapraszania księży do domów. Tak jest w większości parafii. Wierni, którzy chcą zaprosić księdza powinni to zgłosić w kościele, gdzie najczęściej przygotowane są kartki, na których podaje się imię, nazwisko, adres.