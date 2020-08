Kolejny dzień poszukiwań wędkarza na Odrą w Kłopocie. W akcji płetwonowurkowie, drony i psy tropiące

- Dzisiaj na miejscu pracują nurkowie i psy tropiące. Poszukiwania będą nadal prowadzone - przekazała nam podkom. Magdalena Jankowska, rzeczniczka KPP Słubice. To drugi dzień poszukiwań.

Zgłoszenie o zaginięciu

Policja informację o zaginięciu 57-latka otrzymała w poniedziałek przed godz. 23.00. Do akcji poszukiwawczej wysłano policjantów oraz zastępy straży pożarnej OSP Cybinka, OSP Białków, OSP Rąpice oraz JRG w Słubicach. Do poszukiwań użyto także dronów. Akcja została przerwana we wtorek ok. 3.00 z powodu ciemności i gęstej mgły.

We wtorek poszukiwania wsparli płetwonurkowie

Poszukiwania wznowiono we wtorek rano. Pod uwagę brane są wszystkie scenariusze, łącznie z tym najczarniejszym. – Mężczyzna prawdopodobnie mógł wpaść do wody – mówiła nam rzeczniczka słubickiej policji, podkom. Magdalena Jankowska. Dlatego do akcji poszukiwawczej włączono strażackich płetwonurków.

Psy tropiące

W środę, 26 sierpnia, poszukiwania są kontynuowane. Nadal pracują nurkowie. Sprowadzono także policyjne psy tropiące.